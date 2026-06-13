У Пакистані заявили, що США та Іран укладуть угоду протягом доби

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Премʼєр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що Сполучені Штати та Іран можуть укласти мирну угоду протягом доби.

Про це він написав в Х.

Пакистан теж готується підписати угоду в електронному форматі. За словами премʼєра, наступного тижня пройдуть переговори на технічному рівні.

Напередодні премʼєр повідомляв, що США та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а зараз сторони обговорюють останні деталі перед її підписанням.

Учора, 12 травня, президент США Дональд Трамп заявляв, що США можуть підписати мирну угоду з Іраном вже цими вихідними. Водночас західне джерело сказало Reuters, що угоду можуть підписати 14 червня.