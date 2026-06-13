У Пакистані заявили, що США та Іран укладуть угоду протягом доби
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Премʼєр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що Сполучені Штати та Іран можуть укласти мирну угоду протягом доби.
Про це він написав в Х.
Пакистан теж готується підписати угоду в електронному форматі. За словами премʼєра, наступного тижня пройдуть переговори на технічному рівні.
Напередодні премʼєр повідомляв, що США та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а зараз сторони обговорюють останні деталі перед її підписанням.
Учора, 12 травня, президент США Дональд Трамп заявляв, що США можуть підписати мирну угоду з Іраном вже цими вихідними. Водночас західне джерело сказало Reuters, що угоду можуть підписати 14 червня.
- Із середини березня Трамп неодноразово заявляв, що угоду з Іраном про кінець війни вже майже уклали. Цього тижня сторони обмінялися ударами, що поставило під загрозу оголошене у квітні перемир’я.
- 11 червня Трамп анонсував «дуже сильний» удар по Ірану і пригрозив, що Штати візьмуть під контроль острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури. Пізніше ввечері він скасував удар, заявивши, що мирні переговори вийшли на найвищий рівень іранського керівництва.
- Іранське медіа Mehr 12 червня опублікувало 14-пунктний меморандум про взаємопорозуміння між Іраном та США, який повинен стати першим кроком до остаточної мирної угоди.