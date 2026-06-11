США вдарили по танкеру в Оманській затоці. В Індії заявили про загибель трьох своїх моряків і викликали американського дипломата

Новини

Американські військові 9 червня атакували в Оманській затоці нафтовий танкер Settebello під прапором Палау.

Центральне командування США заявило, що танкер порушив морську блокаду і намагався перевезти нафту з Ірану через Ормузьку протоку.

Там прозвітували, що влучили з винищувача в машинне відділення судна після того, як екіпаж «відмовився виконувати вказівки американських військ». Про загиблих на борту військові США не повідомляли.

Але вже 11 червня міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал заявив, що у тій атаці загинуло троє громадян Індії. Спочатку їх вважали зниклими безвісти, але згодом тіла знайшли й ідентифікували.

Загалом на борту танкера було 24 індійських моряки, 21 з них вдалося врятувати. Соновал назвав атаку «трагічним інцидентом».

Після того як стало відомо про загибель трьох індійців, Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах США в Індії Джейсона Мікса, щоб висловити «рішучий протест», пише BBC Hindi.