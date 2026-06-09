Німеччина виділить ще €300 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

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Німеччина внесе до чеської ініціативи €300 мільйонів — цього вистачить на закупівлю приблизно 50 тисяч боєприпасів для України.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі зі своїм чеським колегою Яромиром Зуною, передає Ceske Noviny.

Пісторіус назвав чеську ініціативу важливим інструментом для підтримки України та подякував Празі за продовження цього проєкту. Зуна назвав Німеччину стратегічним партнером Чехії у сфері оборони й безпеки та відзначив її велику відповідальність за захист Європи.

Німеччина є найбільшим іноземним донором чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україні, на яку минулого року виділили загалом мільярд євро.

За даними Міноборони Чехії, на цей рік уже підписано контракти на постачання майже мільйона боєприпасів Україні.

Що відомо про чеську ініціативу

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників докластися грошима до цієї ініціативи — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.

Наприкінці травня 2026 року президент Чехії Петр Павел повідомив, що кількість країн, які беруть участь в ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, зменшилася вдвічі після того, як премʼєром Чехії став Андрей Бабіш. За його словами, ініціатива продовжує працювати, але внески до неї роблять лише девʼять країн, що викликає занепокоєння щодо майбутнього проєкту.