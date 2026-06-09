Із тимчасово окупованої території повернули ще трьох дітей

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Із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули ще трьох дітей — двох дівчаток та хлопчика.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вік дітей — від 4 до 16 років. Їх повернули завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та допомозі партнерів.

Зараз діти перебувають в Україні, їм надають психологічну підтримку та допомагають із документами.

«Від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 84 дитини. Дякую кожному і кожній, хто робить це можливим», — розповів Прокудін.

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала майже 19,5 тисячі українських дітей. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.