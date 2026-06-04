ЄС надасть Вірменії €50 млн підтримки через економічний тиск з боку Росії
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Вірменія отримає від ЄС €50 мільйонів економічної підтримки через тиск з боку Росії.
Про це вона сказала після телефонної розмови з премʼєром Вірменії Ніколом Пашиняном, передає Reuters.
У травні Росія почала вводити обмеження на імпорт вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів і коньяку. Причина — у зближенні Вірменії з Євросоюзом. Фон дер Ляєн назвала такі дії Росії «неприпустимим економічним тиском».
«Москва використовує економічні відносини як інструмент політичного тиску. Ми надто добре знаємо цю схему. Саме тому Європа рішуче підтримує Вірменію», — сказала президентка Єврокомісії.
- 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Опитування прогнозують перемогу чинному премʼєру Ніколу Пашиняну. Через це погіршились стосунки країни з Росією, яка звинувачує Пашиняна в прозахідному курсі.
- РФ уже пригрозила Вірменії ростом цін на газ, а також систематично вводить обмеження на імпорт з країни. Агентство Reuters писало, що влада РФ планує завезти майже 100 тисяч вірмен, які проживають у Росії, на вибори у Вірменію, аби ті голосували за суперників Пашиняна.
- Також Росія та її союзники вимагали, щоб Вірменія провела референдум про вибір між Європейським та Євразійським союзами. Влада країни від цього відмовилася, бо для цього «немає підстав».