ЄС надасть Вірменії €50 млн підтримки через економічний тиск з боку Росії

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Вірменія отримає від ЄС €50 мільйонів економічної підтримки через тиск з боку Росії.

Про це вона сказала після телефонної розмови з премʼєром Вірменії Ніколом Пашиняном, передає Reuters.

У травні Росія почала вводити обмеження на імпорт вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів і коньяку. Причина — у зближенні Вірменії з Євросоюзом. Фон дер Ляєн назвала такі дії Росії «неприпустимим економічним тиском».

«Москва використовує економічні відносини як інструмент політичного тиску. Ми надто добре знаємо цю схему. Саме тому Європа рішуче підтримує Вірменію», — сказала президентка Єврокомісії.