Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання — уже 17-й раз

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Запорізька АЕС в ніч проти 3 червня уже 17-й раз за весь час повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Причиною стала атака на підстанцію в Нікополі — через це єдина лінія електропередачі, яка була на обʼєкті, втратила живлення приблизно на 20 хвилин.

Аварійні дизель-генератори подавали електроенергію на станцію, поки електропередачу не відновили.

Перед цим, 29 травня, ЗАЕС уже втрачала зовнішнє електропостачання.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістичною. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.