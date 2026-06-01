У Міжнародному реєстрі збитків зʼявляться 14 нових категорій. Хто зможе подати заяви

У Міжнародному реєстрі збитків зʼявляться 14 нових категорій, за якими громадяни, бізнес та держава зможуть фіксувати шкоду, якої завдала російська агресія з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Так, громадяни зможуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги й освіти, додаткові економічні втрати та інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни,

Для власників бізнесу відкриються такі категорії: втрата культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

А держава зможе зафіксувати знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, на розмінування та очищення територій.

Заяви за новими категоріями до Реєстру можна буде подати, коли вони зʼявляться в «Дії». Наразі там відкрита вже 21 категорія.

Реєстр збитків через агресію Росії

Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року. Наразі до Реєстру надійшло вже майже 150 тисяч заяв українців.

Одним з інструментів цього реєстру має стати Компенсаційна комісія, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

У грудні 2026 року в Раді Європи почали формувати Комісію з компенсації Україні збитків від російської агресії. А наприкінці квітня Конвенцію про компенсаційну комісію для України ратифікували у Верховній Раді. Документ вже підписали 38 держав та Європейський Союз.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.