У Міноборони повідомили, що Росія тестує власний аналог Starlink та вивела на орбіту перші супутники

Сергій Флеш / Facebook

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що Росія тестує власний аналог Starlink проєкту «Бюро 1440» та вивела на орбіту перші супутники.

За його словами, наразі на орбіті вже перебувають 16 супутників «Рассвет», які працюють у тестовому режимі, але для стабільної передачі даних потрібно щонайменше 200—250. Флеш додав, що Росія планує у найближчі роки запустити ще 300, а потім — ще 700 супутників.

Радник міністра оборони стверджує, що теоретично РФ може використовувати супутники у військових цілях, бо вони пролітають над територією України приблизно раз на добу. Окрім того, він заявив, що також росіяни в теорії можуть прикріпити їх до «Шахедів», щоб спланувати атаку, проте це зараз здійснити важко, бо супутників на орбіті мало.