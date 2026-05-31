У Міноборони повідомили, що Росія тестує власний аналог Starlink та вивела на орбіту перші супутники
- Вероніка Довганюк
Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що Росія тестує власний аналог Starlink проєкту «Бюро 1440» та вивела на орбіту перші супутники.
Про це він написав у фейсбуку.
За його словами, наразі на орбіті вже перебувають 16 супутників «Рассвет», які працюють у тестовому режимі, але для стабільної передачі даних потрібно щонайменше 200—250. Флеш додав, що Росія планує у найближчі роки запустити ще 300, а потім — ще 700 супутників.
Радник міністра оборони стверджує, що теоретично РФ може використовувати супутники у військових цілях, бо вони пролітають над територією України приблизно раз на добу. Окрім того, він заявив, що також росіяни в теорії можуть прикріпити їх до «Шахедів», щоб спланувати атаку, проте це зараз здійснити важко, бо супутників на орбіті мало.
- Starlink офіційно не працює в Росії, але російська армія використовувала його термінали, щоб запускати дрони по Україні. Ці пристрої потрапляють до РФ через треті держави.
- Наприкінці січня українське Міноборони звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. З 2 лютого в Україні запустили верифікацію Starlink. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинилися штурми.
- У відповідь на це російська влада наприкінці квітня запровадила заборону на ввезення іноземних пристроїв для супутникового звʼязку, під яку підпадають і термінали Starlink.