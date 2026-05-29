Вночі Запорізька АЕС уже вшістнадцяте втратила зовнішнє електропостачання

Запорізька атомна електростанція вночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 16-й такий випадок із моменту окупації станції російськими військами.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

Приблизно годину станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які живили критично важливі системи безпеки. Пізніше ЗАЕС знову під’єднали до єдиної доступної лінії електропередачі.

Причину відключення наразі не встановили. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що новий інцидент вкотре показав можливість ядерної небезпеки на станції.

Це вже другий серйозний збій на ЗАЕС за останні дні. 28 травня МАГАТЕ заявило, що цього тижня станція приблизно на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв’язок та інтернет — це був найдовший подібний збій від початку окупації.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістичною. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.