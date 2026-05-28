Корупція у Верховному суді. Захист екссуді Прокопенка заперечує, що той мав розмову з Князєвим про участь у схемі

Захист судді у відставці Олександра Прокопенка заперечує, що він мав зустріч з ексголовою Верховного суду Всеволодом Князєвим, де той пропонував йому взяти участь у схемі.

Про це захисник Прокопенка розповів на засіданні ВАКС, на якому розглядали запобіжку для підозрюваного.

Прокопенка підозрюють в отриманні хабаря у $50 тисяч за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у 2023 році у справі Полтавського гірничозбагачувального комбінату.

На суді його адвокат зачитав протоколи допиту Князєва, в якому той розповідав, що зустрівся з Прокопенком в період з 15 березня 2023 по 19 квітня 2023-го (точної дати він не памʼятає) і тоді запропонував йому проголосувати за рішення на користь Костянтина Жеваго. За словами Князєва, Прокопенко відповів, що подумає. Однак захист заперечує, що такі зустріч і розмова взагалі були.

Також захист звернув увагу на ще один факт: на допиті Князєв розповідав, як фасував хабар по чорних пластикових папках. Саме такі папки потім знайшли під час обшуків у двох інших підозрюваних — суддів Ірини Григорʼєвої та Жанни Єленіної. У Прокопенка такої папки не знайшли, каже захисник.

Крім того, за словами адвоката, Князєв на допиті розповідав, що вигадав розподіл хабарів між суддями — аби створити враження, що до схеми залучили більшу кількість суддів, ніж насправді.

Рішення про запобіжку для Прокопенка оголосять завтра. Прокурор просить заставу в 10,7 мільйона гривень.

Справа про корупцію у Верховному суді

У травні 2023 року НАБУ та САП заявили, що викрили корупційну схему у Верховному суді. Серед фігурантів — тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого спіймали на рекордному хабарі в $3 мільйони.

У НАБУ розповіли, що справа повʼязана з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго купив комбінат у 2002 році, однак колишні акціонери підприємства вирішили оскаржити договір купівлі-продажу 40,19% акцій.

Спершу суд відмовив у задоволенні позову, але у 2022 році апеляція скасувала це рішення та визнала договір недійсним. Далі справа пішла у Верховний суд, який у квітні 2023 року вирішив залишити Жеваго 40% Полтавського ГЗК. Слідство стверджує, що бізнесмен підкупив суддів, щоб отримати це рішення.

У пресслужбі Костянтина Жеваго «Бабелю» повідомляли, що акціонер Ferrexpo не має стосунку до цієї ситуації, а інформація про те, що хабар могли давати люди, які діяли в інтересах бізнесмена, неправдива. Там заявляють, що Велика палата ВС прийняла ухвалу від 19 квітня 2023 року, якою визнала законним придбання компанією Ferrexpo Полтавського ГЗК у 2002 році, не в інтересах Жеваго, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

19 травня НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді: трьом чинним суддям та одному судді у відставці. Джерела «Бабеля» розповіли, що йдеться про про суддів Великої палати Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву і Жанну Єленіну, а також про Олександра Прокопенка, який у відставці з 2024 року.

Уже 21 травня стало відомо, що Прокопенко 16 травня переоформив квартиру на сина — детектива НАБУ Богдана Прокопенка. У НАБУ відповіли, що цей детектив не входив до складу слідчої групи, яка розслідує справу, і не мав доступу до матеріалів справи. Бюро проводить службове розслідування.