Euractiv: У Єврокомісії визначили дату, коли запропонують почати переговори про вступ України

Getty Images / «Бабель»

Європейська комісія хоче запропонувати відкрити перший кластер переговорів про вступ України та Молдови в ЄС 16 червня.

Про це пише Euractiv з посилання на високопосадовця.

Комісія хоче це запропонувати на зустрічі міністрів Європи у Брюсселі в рамках Ради загальних справ. Це дозволить лідерам ЄС остаточно затвердити цей крок на засіданні Євроради через два дні після зустрічі.

Також очікується, що інші переговорні кластери для України та Молдови відкриють у червні.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував формат асоційованого членства без права голосу, але президент Володимир Зеленський відкинув цю ідею, заявивши, що членство України має бути повним і рівноправним.

Джерела «Бабеля» повідомляли, що перший кластер для вступу Україна розраховувала відкрити вже 26 травня, а решту — в червні.

26 травня The Guardian написав, що ЄС розглядає можливість тимчасово обмежити право вето для майбутніх держав-членів, щоб спростити процес розширення блоку.