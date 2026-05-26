Верховна Рада провалила законопроєкт про ПДВ на посилки до €150. Це була вимога МВФ

Новини

Facebook / Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада не ухвалила законопроєкт № 12360 та 11 правок до нього про оподаткування міжнародних посилок.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради 26 травня.

Цим законопроєктом пропонували скасувати чинні пільги на безмитне і безподаткове ввезення міжнародних посилок, вартість яких не перевищує €150. Ввезення без ПДВ та мит пропонували лишити для пакунків, вартість яких не перевищує €45.

Проте нардепи провалили голосування щодо всіх правок законопроєкту і не змогли відправити документ на повторне друге читання. Тепер уряд має внести новий законопроєкт.

Голосування провалили за день до запланованого приїзду місії Міжнародного валютного фонду (МВФ).