У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи в Шевченківському районі після удару — кількість постраждалих збільшилась

Пресслужба ДСНС

У Києві після комбінованого удару, якого росіяни завдали в ніч проти 24 травня, завершили аварійно-відновлювальні роботи в Шевченківському районі.

Про це повідомило МВС України.

Через російську атаку загинули двоє людей, ще 92 — постраждали. Серед постраждалих — троє дітей. Також надзвичайники врятували 13 людей.

Внаслідок атаки було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки (з першого по пʼятий поверх).

У ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 90 ракет і 600 дронів. Влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА тоді зафіксували в 54 місцях, падіння уламків дронів — на 23 локаціях.

Найбільше внаслідок масованої атаки РФ постраждали Київ і Київщина.

