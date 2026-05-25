Судно Panormitis з викраденим українським зерном увійшло в протоку Дарданелли

Новини

MarineTraffic

Судно Panormitis з викраденим з окупованої території України зерном вже ввійшло в протоку Дарданелли.

Про це повідомила розслідувачка проєкту SeaKrime Катерина Яресько в Х.

За її прогнозом, воно повертається до РФ і хоче вивантажити викрадене з Бердянська українське зерно на Кавказі чи в Новоросійську.

MarineTraffic

Раніше прийняти партію зерна вже відмовились в Ізраїлі та Туреччині.

Що передувало

26 квітня ізраїльське медіа Haaretz написало, що судно Panormitis із, імовірно, викраденим зерном з окупованих територій України прибуло в бухту ізраїльського міста Хайфа і чекало дозволу на вхід у порт. Загалом, за даними Haaretz, від початку 2026 року чотири судна розвантажили в Хайфі крадене українське зерно.

Через це наступного дня МЗС України викликало посла Ізраїлю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що МЗС уже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу подібного судна, яке доправило зерно до Хайфи, однак достатньої реакції на інцидент не було. Тоді Ізраїль повідомив Україні, що було занадто пізно, аби затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.

На публікацію Сибіги в Х відреагував голова МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, заявивши, що «дипломатичні відносини не ведуть у Твіттері». Він також стверджує, що Сибіга «не подав запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа і соціальних мереж».

28 квітня МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського та вручило йому ноту протесту через те, що до Ізраїлю продовжує надходити зерно, яке Росія вивозить з окупованих територій України. Вже 29 квітня Україна відправила ізраїльській стороні пакет документів для арешту судна.

30 квітня ізраїльська компанія-імпортер зерна «Ценціпер» відмовилася розвантажувати судно. Тоді ж воно відійшло від берегів Ізраїлю і стояло в міжнародних водах неподалік Хайфи.

Після цього інциденту в ЄС заявили, що розглядають варіант ввести санкції проти Ізраїлю за купівлю зерна, аналогічні рішення готова була ухвалити й Україна.