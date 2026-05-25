Ще чотири дитини повернули на підконтрольну Україні територію з окупації

Ще чотири дитини повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Це два хлопчики та дві дівчинки віком від 6 до 17 років. Діти вже перебувають у безпеці та отримують всю необхідну допомогу. Їх повернули в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.

3 грудня 2025 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала близько 20 000 українських дітей. Самі росіяни заявляють, що вивезли 744 тисячі дітей.

У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що додому вже вдалося повернути 2 126 викрадених Росією українських дітей.

Британія 11 травня ввела нові санкції проти Росії — під обмеження потрапили чиновники, пропагандисти та організації, причетні до депортації та ідеологічної обробки українських дітей.