ВАКС обрав запобіжку судді, яка фігурує у справі про корупцію у Верховному суді на користь Констянтина Жеваго

Вищий антикорупційний суд призначив заставу для судді Жанни Єленіної у три мільйони гривень. Вона фігурує у справі про корупцію у Верховному суді на користь Костянтина Жеваго.

Про це повідомили у ВАКС.

Єленіній також заборонили виїжджати за межі Київської та Житомирської областей та спілкуватися з іншими підозрюваними. Жінку підозрюють в отриманні $50 тисяч хабаря — ці гроші у судді знайшли під час обшуку.

Ще одному фігуранту справи — судді у відставці Олександру Прокопенку запобіжний захід сьогодні не обрали, суд оголосив перерву. Прокурор просив для нього заставу в 10,7 млн грн. Його теж підозрюють у хабарі на $50 тисяч.

Що це за справа

У травні 2023 року НАБУ та САП заявили, що викрили корупційну схему у Верховному суді. Серед фігурантів — тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого спіймали на рекордному хабарі в $3 мільйони.

У НАБУ розповіли, що справа повʼязана з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго купив комбінат у 2002 році, однак колишні акціонери підприємства вирішили оскаржити договір купівлі-продажу 40,19% акцій.

Спершу суд відмовив у задоволенні позову, але у 2022 році апеляція скасувала це рішення та визнала договір недійсним. Далі справа пішла у Верховний суд, який у квітні 2023 року вирішив залишити Жеваго 40% Полтавського ГЗК. Слідство стверджує, що бізнесмен підкупив суддів, аби отримати це рішення.

У пресслужбі Костянтина Жеваго «Бабелю» повідомляли, що акціонер Ferrexpo не має стосунку до цієї ситуації, а інформація про те, що хабар могли давати люди, які діяли в інтересах бізнесмена, неправдива. Там заявляють, що Велика палата ВС прийняла ухвалу від 19 квітня 2023 року, якою визнала законним придбання компанією Ferrexpo Полтавського ГЗК у 2002 році, не в інтересах Жеваго, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

19 травня НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді: трьом чинним суддям та одному судді у відставці. Джерела «Бабеля» розповіли, що мова про про суддів Великої палати Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву і Жанну Єленіну, а також Олександра Прокопенка, який у відставці з 2024 року.

Вже 21 травня стало відомо, що Прокопенко 16 травня переоформив квартиру на сина — детектива НАБУ Богдана Прокопенка. У НАБУ відповіли, що цей детектив не входив до складу слідчої групи, яка розслідує справу, і не мав доступу до матеріалів справи. Бюро проводить службове розслідування.