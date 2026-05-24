Олександр Усик нокаутом переміг нідерландського боксера Ріко Верховена
- Вероніка Довганюк
Український боксер Олександр Усик переміг нідерландського боксера Ріко Верховена на арені в Гізі — в 11 раунді він відправив соперника в нокаут.
Після відновлення бою в 11-му раунді український спортсмен продовжив атакувати Верховена, через що рефері оголосив про технічний нокаут.
Він зберіг свій пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBС та IBF. Окрім того, він отримав ексклюзивний пояс від WBC Король Нілу. Це вже 25-та перемога Усика на професійному рингу.
«Для мене ця перемога дуже важливо, але зараз мої люди в Україні перебувають у бомбосховищах, під атакою. Моя донька писала мені: «Тату, ти переможеш». Ріко, ти надзвичайний. Моя командо, я люблю тебе, ви найкращі. Катерино, ти моє життя та моє серце», — сказав україньский боксер після перемоги.
Поєдинки Усика
- Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді український боксер здобув дострокову перемогу в девʼятому раунді технічним нокаутом. Один з ключових моментів бою стався в пʼятому раунді. Британець пробив нижче пояса Усика, через що українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій і дав Усику кілька хвилин на відновлення.
- У травні 2024-го Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі й став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який мав усі пояси: WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Після цього Фʼюрі закликав до реваншу. У грудні того ж року Усик вдруге переміг британського боксера і зберіг титул чемпіона світу з боксу.
- У червні 2024 року Олександр Усик добровільно відмовився від титулу IBF. Він не міг одночасно провести реванш із Тайсоном Фʼюрі та захистити цей титул у бою з претендентом Філіпом Хрговичем. Через це Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Титул IBF залишився вакантним, і за нього провели окремий бій. У червні за пояс змагалися саме Хргович і Даніель Дюбуа. Перемогу нокаутом здобув Дюбуа і став новим чемпіоном світу за версією IBF.