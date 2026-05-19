Керівник ЦПК Шабунін завершив службу в ЗСУ за станом здоровʼя

Telegram / Шабунін

Керівник Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін залишає службу у ЗСУ за станом здоровʼя — він втратив більшу частину зору.

Про це він написав у Telegram.

«Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни. Більше чотирьох років у Силах оборони: половину з них — на Харківщині та сході (зокрема в Дружківці), решту — у Харкові та Києві», — написав він.

Шабунін сказав, що наказ про його демобілізацію підписали кілька днів тому. За його словами, він уже вдома.

Керівник ЦПК планує побути з родиною, вирішити проблеми із зором і повернутися до роботи в центрі.

Справа Шабуніна

11 липня 2025 року Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби й у шахрайстві. За даними слідства, після мобілізації у 2022 році він тривалий час не з’являвся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, які не є частиною Сил оборони. Попри відсутність у військовій частині, щомісяця Шабунін отримував понад 50 000 гривень, казали у ДБР.

Там додали, що фігурант незаконно використовував позашляховик, який ввезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Шабунін, зокрема, пересувався на цьому авто по Києву, йдеться у пресрелізі.

За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці провели обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області та в його помешканні.

Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня. Пізніше його продовжили до 2 листопада.

16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін. 13 серпня у справі оголосили підозру командиру Шабуніна Віктору Юшку. Його підозрюють у пособництві підлеглому в ухиленні від служби й у зловживанні службовим становищем.