FT: Сі Цзіньпін заявив Дональду Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну

Новини

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах минулого тижня сказав президенту США Дональду Трампу, що Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За словами джерел, китайський лідер зробив цю заяву під час ширших переговорів, які торкалися України. Також Трамп запропонував, щоб три лідери співпрацювали проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Коментарі Сі про рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році були жорсткішими, ніж раніше. Один зі співрозмовників, знайомий із зустрічами Сі з колишнім президентом Джо Байденом, сказав, що хоча лідери й мали «відверті та прямі» розмови про Росію та Україну, Сі раніше не давав оцінок самому Путіну чи війні.

Ця інформація з’явилася напередодні візиту Путіна до Китаю 19 травня — через чотири дні після того, як китайський лідер приймав президента США. Це була їхня друга зустріч після повернення Трампа до Білого дому.

За даними FT, під час саміту з китайським лідером Трамп також запропонував США, Китаю та Росії об’єднатися проти МКС, заявивши, що їхні інтереси збігаються.