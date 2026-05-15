Дитяче «Євробачення-2026» пройде на Мальті
- Вероніка Довганюк
Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026» пройде 24 жовтня на Мальті, зокрема в Та-Калі.
Про це повідомила пресслужба конкурсу.
На дитячому «Євробаченні-2025» перемогла французька представниця Лу Делез з піснею "Ce monde". Проте країна-переможниця Франція відмовилася проводити у себе конкурс у 2026 році.
Тоді суспільний мовник Франції France Télévisions пояснив, що у 2026 році планує заощадити €140 мільйонів, щоб збалансувати бюджет на рік. Організація масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.