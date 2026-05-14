На Кубі вичерпались запаси дизпалива та мазуту — на вулицях Гавани спалахнули протести

Новини

На острові Куба вичерпались запаси дизпалива та мазуту, через що у столиці Гавані спалахнули протести.

Про це пише Financial Times.

Президент Куби Мігель Діас-Канель та міністр енергетики Вісенте де ла О Леві стверджують, що причиною кризи є енергетична блокада острова Сполученими Штатами, яка триває протягом чотирьох місяців. Окремо міністр повідомив, що у Гавані деякі райони можуть бути без світла по 20—22 години на добу.

На тлі відключень електроенергії у Гавані люди вийшли на вулиці міста, де палили барикади і протестували біля урядової будівлі.

Також люди стукали у посуд та вигукували: «Увімкніть світло».

За даними Reuters, через нестачу пального у столиці навіть пересихають насоси на АЗС.

Що відбувається між Кубою і США

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщувати у себе російські й китайські розвідувальні та військові обʼєкти, які стежать за США. Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство.

В уряді Куби у відповідь заявили, що США становлять загрозу для країни, й оголосили міжнародний надзвичайний стан. Через блокаду енергосистема Куби зазнала повного колапсу — на острові стався блекаут, бо країна залишилася без палива для електростанцій. Влада була змушена скасовувати навчання, обмежувати роботу лікарень і транспорту. Також криза спровокувала протести населення, а авіакомпанії призупинили рейси на острів через дефіцит авіаційного пального.

6 березня Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде» і що він хоче укласти з ним угоду. Також Трамп казав, що має намір зробити державного секретаря США Марко Рубіо намісником на Кубі.

Після указу Трампа про мита ні Мексика, ні Венесуела не направляли нафту до Куби, хоча раніше вони були головними енергопостачальниками острова. Вже 19 березня FT повідомило, що Росія відправила до Куби два танкери з нафтою і газом, попри обмеження з боку США. Це були перші поставки палива на острів за останні три місяці. Сам Трамп заявив, що не бачить проблеми в постачанні російської нафти на Кубу.

Уже 18 квітня Axios із посиланням на джерела писав, що делегація Державного департаменту США 10 квітня відвідала Кубу — вперше після візиту президента Барака Обами на острів у 2016 році. Головним питанням переговорів тоді стало проведення масштабних політичних та економічних реформ, на яких наполягає американська сторона.