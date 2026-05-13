Держдума РФ схвалила закон, який дозволяє Путіну використовувати армію, щоб захищати заарештованих за кордоном росіян

Державна дума РФ схвалила законопроєкт про «екстериторіальне» використання Збройних сил Росії «для захисту громадян Росії за кордоном». Рішення про це ухвалює президент РФ.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Закон розроблено для захисту прав громадян РФ у разі арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування за рішенням судів іноземних держав без участі Росії, а також міжнародних судових органів, до яких не входить РФ (наприклад, Міжнародний кримінальний суд).

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов в березні повʼязував необхідність закону зі справою археолога Олександра Бутягіна, який вів незаконні розкопки у Криму. У грудні 2025 року його затримали в Польщі на запит української прокуратури. Україна вимагала екстрадиції Бутягіна, у січні з цією вимогою погодилася прокуратура Польщі. У березні польський суд погодився його екстрадувати до України. Проте 28 квітня Польща віддала його в рамках обмін «пʼять на пʼять» з РФ і Білоруссю.

Юристи, опитані російським прогандистським медіа «Комерсант», припускали, що йдеться про «законодавче оформлення» конвоювання або охорони суден тіньового флоту, що внесені до санкційних списків. Проте кораблі РФ неофіційно супроводжують їх і зараз.