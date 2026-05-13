САП: «Вероніка феншуй офіс», з якою Єрмак радився про призначення на держпосади, радила йому тікати за кордон

На засіданні Вищого антикорсуду 13 травня, де ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку мають обрати запобіжний захід, озвучили нові фрагменти переписки між Єрмаком та Веронікою Анікієвич — вона в телефоні Єрмака підписана як «Вероніка феншуй офіс».

На попередньому засіданні прокурорка САП стверджувала, що Єрмак радився з Анікієвич про призначення керівника Держуправління справами Ігоря Лисого, премʼєр-міністра [очевидно, йдеться про Дениса Шмигаля], тодішньої генпрокурорки Ірини Венедіктової, чинного міністра охорони здоровʼя [напевно, Віктора Ляшка, якого призначили на посаду 20 травня 2021 року], а також заступника глави ОП Олега Татарова.

Тепер прокурорка зачитала переписку, яку слідство знайшло на вилученому в Анікієвич iPhone 12. За даними САП, цей телефон використовувався лише для спілкування з контактом «Андрій 2025».

24 грудня цей контакт скинув Вероніці повідомлення з текстом «Клименко, Кривонос» — імовірно, мова про керівників САП і НАБУ. Ось що вона відповіла:

«Ви протягом останніх місяців не ескалуєте ситуацію і не відповідаєте на напади та приниження. Ескалують вони, а ви це дозволяєте. Тут не йдеться про якусь ескалацію — якщо ви почнете діяти, це не ескалація, а елементарний самозахист. Але ви цього не робите. Вас обох психологічно тероризують — а ви мовчите. З кожною новою історією, новим колом ситуація погіршується, але ви мовчите. Що має ще статися, щоб ви почали діяти і щоб він почав діяти? У нього забрали всіх його людей — а він мовчить. Коли вони «доїдять» вас, почнуть «їсти» його», — йдеться в її повідомленні.

У відповідь на це Єрмак прислав їй таке повідомлення: «Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я готовий на все. Завтра готовий».

На це Вероніка відповідає, що «ви зараз хвилюєтеся через папери та можливий арешт. Це неприємно, але наразі проти вас немає серйозних доказів».

«Але якщо вони отримають владу, то діятимуть значно жорсткіше, і вже не буде друга-гаранта та великих повноважень. Найкраще для вас буде, якщо ви встигнете й зможете виїхати за кордон. Подумайте над цим. І над тим, що якби можна було повернутися на місяць-два назад, ви б діяли зовсім інакше», — пише вона.

Крім того, в телефоні Анікієвич також знайшли листування про необхідність зібрати інформацію про родичів директора НАБУ Семена Кривоноса. У чаті, серед іншого, йдеться про малолітніх дітей, а також є інформація про майно, зокрема автомобіль, близьких до директора НАБУ людей. Ці повідомлення датуються 23 листопада 2025 року — за два тижні після перших підозр у справі «Мідас».

Хто така Вероніка Анікієвич

Журналісти проєкту «Схеми» зʼясували, що Вероніка Анікієвич — це 51-річна мешканка Києва, яка називає себе консультанткою з астрології. У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Вона називає себе авторкою телеграм-каналу «Лунные часы» та зазначає, що консультує з астрології. У 2024 році вона зареєструвалась як ФОП, профіль діяльності — «надання інших індивідуальних послуг».

У витоках з сайтів з пошуку роботи «Схемам» вдалося знайти її резюме, де вона зазначає, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «фінансовий аналіз, контроль та менеджмент».

Також «Схеми» встановили, що її батько Федір Анікієвич — громадянин РФ. У 2015 році був головою районного відділення «Опозиційного блоку» у Генічеську.

Справа про відмивання грошей на будівництві під Києвом

За версією слідства, у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

Також слідство вважає, що фінансування проєкту частково могло походити з корупційних схем у «НАЕК «Енергоатом», які розслідують у межах справи «Мідас».

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою з заставою у 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.