ЄС слідом за Британією увів санкції проти РФ за депортацію українських дітей

Рада ЄС ввела санкції проти ще 16 росіян і семи організацій, відповідальних за незаконну депортацію та насильницьку асиміляцію українських дітей.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

До списку санкцій увійшли федеральні державні установи, пов’язані з Міністерством освіти Росії, зокрема всеросійські дитячі центри «Орлятко», «Червоні вітрила» та «Зміна». Вони разом з окупаційною владою організовують для українських дітей програми з проросійською ідеологічною обробкою, патріотичними заходами та військовою підготовкою.

Інші організації приймають дітей, вивезених з окупованих територій України, та залучають їх до програм політичного виховання й базової військової підготовки. ДТСААФ у Севастополі, Нахімовське військово-морське училище та клуб «Патріот» у Криму займаються перевихованням, мілітаризацією та формуванням лояльності до Росії серед дітей.

До санкційного списку також увійшли чиновники та політики з незаконно окупованих територій, а також керівники молодіжних таборів і військово-патріотичних організацій. Їх звинувачують у просуванні патріотичного та військового виховання молоді через ідеологічну обробку, популяризацію російської військової культури, напіввійськову підготовку та участь у заходах, що прославляють російську агресію.

Активи всіх фігурантів санкцій будуть заморожені в ЄС. Громадянам та компаніям ЄС заборонять надавати їм кошти або економічні ресурси. Підсанкційним людям також заборонено в’їзд і транзит через територію Євросоюзу.

Цього ж дня аналогічні санкції за депортацію українських дітей ввела і Британія.

Депортація дітей України

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.

3 грудня 2025 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає повернути всіх незаконно вивезених українських дітей.

Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей. Самі росіяни заявляють, що вивезли 744 тисячі дітей.

Наразі у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути трохи більше двох тисяч викрадених дітей.