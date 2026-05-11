МЗС: Четверо українців з екіпажу лайнера MV Hondius, де знайшли хантавірус, залишаться на борту до Нідерландів. Ще одного евакуюють

Четверо громадян України залишаться на круїзному лайнері MV Hondius, на борту якого зафіксували хантавірус, у складі екіпажу, щоб забезпечити перехід судна до Нідерландів.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

За інформацією оператора судна, ознак хвороби серед громадян України на борту не зафіксували.

Після прибуття лайнера до Нідерландів чотирьох українців — членів екіпажу планують направити до медичного закладу для проходження карантину.

Ще один громадянин України залишить борт лайнера у межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Посадовці з консульства України нині перебувають на контакті з ним.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби, посольства України в Нідерландах, посольства України в Іспанії та консульства України в Малазі.

Хантавірус на лайнері MV Hondius

Лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини. На судні було 170 пасажирів з 23 країн і 71 член екіпажу, зокрема пʼятеро українців.

Раптово на кораблі помер нідерландець, а пізніше і його дружина. Наразі відомо вже про три смертельні випадки.

На борту лайнера зафіксували хантавірус — це рід вірусів, який переносять гризуни. У людей він вражає легені та нирки. За симптомами вірус нагадує грип, але може спричинити смертельні ускладнення. У ВООЗ припускають, що спалах хвороби спричинений тісним контактом між людьми.

10 травня круїзний лайнер MV Hondius прибув до порту Гранаділья на острові Тенерифе (Канарські острови, Іспанія). Там він стане на якір для евакуації пасажирів та частини екіпажу. Пасажири пройдуть тестування, після чого їх доправлять на берег на невеликих човнах, а потім довезуть автобусами до аеропорту.

14 громадян Іспанії мають першими зійти на берег і сім днів будуть на карантині у військовому шпиталі. Інші пасажири підуть за ними групами. 30 членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно продезінфікують.

Європейське агентство охорони здоровʼя повідомило, що всі пасажири лайнера вважаються контактами високого ризику.