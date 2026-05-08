УП опублікувала нову частину «плівок Міндіча» — про виїзд Цукермана з України і причетність ексзаступника голови САП до справи

Фігуранти справи «Мідас» про корупцію в енергетиці за два місяці до публічного старту операції НАБУ і САП обговорювали можливі контакти з тодішнім заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрієм Синюком.

Це випливає з третьої частини раніше невідомих «плівок Міндіча», які 8 травня опублікувала «Українська правда».

Журналіст Михайло Ткач зачитав текст розмови нібито фігурантів «справи Мідас» — колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка і виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова. Розмова датована 25 вересня 2025 ркоу — за два місяці до публічного старту операції «Мідас».

У розмові вони обговорюють Синюка як потенційно корисного контакта в САП. При цьому наголошують, що Синюка не можна використовувати постійно, а потрібно мати «про всяк випадок» і звертатися до нього лише в надважливих ситуаціях.

Разом з тим з діалогу випливає, що вони не надто довіряли Синюку і шукали варіанти, як його перевірити.

У розмові також згадують звʼязок Синюка з якимось «Олегом» — УП припускає, що йдеться про заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Різноманітні медіа неодноразово називали Татарова людиною, яка курує правоохоронний напрям в ОП, а джерела УП повʼязували Синюка саме з ним.

Журналіст Михайло Ткач, посилаючись на протоколи справи «Мідас», стверджує, що через три тижні після цієї розмови Синюк нібито заходив у внутрішню базу антикорупційних органів і переглядав дані фігурантів ціє справи. Зокрема, він шукав, чи фігурують у якихось справах такі люди: Хармут Якоб, Світлана Гринчук, Олександр Цукерман, Герман Галущенко, Ігор Миронюк і Дмитро Басов.

Ще одна частина сюжету УП стосується виїзду Олександра Цукермана. За наявними в журналістів матеріалами, 26 жовтня 2025 року, тобто через десять днів після того, як Синюк шукав у внутрішній системі прізвище Цукермана, Володимир Цибульський, якого журналісти називають імовірним помічником або водієм Цукермана, телефонував людям зі свого оточення та повідомляв про термінову поїздку до Відня.

У розмові, яку зачитав Ткач, Цибульський розповідав невідомому співрозмовнику, що «шеф» подзвонив йому десять хвилин тому й наказав збиратися, бо вони їдуть до пункту пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою. Також із розмови випливає, що вже зранку наступного дня йому потрібно було бути в аеропорту у Відні.

Про те, що Синюк зливає інформацію про розслідування, в інтервʼю «Бабелю» в серпні 2025 року розповідав колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. У справі дійсно фігурує «один з керівників органів прокуратури», який з жовтня 2025 року був частиною злочинної організації. Прокурори жодного разу не назвали його прізвища, лише уточнювали, що з 26 жовтня 2025 року він передавав факти досудового розслідування в цій справі.

Згодом «Українська правда» оприлюднила відеозаписи, на яких Синюк зустрічається з адвокатом Олексієм Менівим, а той відвідує будинок, де живе Міндіч. Після виходу сюжету УП керівник САП почав внутрішнє розслідування, а Синюк незабаром звільнився за власним бажанням.

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують: