У Москві на параді 9 травня відключать інтернет та СМС

Під час параду 9 травня в Москві застосують обмеження — відключать мобільний звʼязок і СМС-повідомлення.

Про це повідомило російське медіа «Медуза» з посиланням на Мінцифри РФ.

Мінцифри Росії стверджує, що це необхідно «для безпеки святкових заходів у День перемоги 9 травня». При цьому 7 і 8 травня звʼязок працюватиме.

Ще наприкінці квітня Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемирʼя на 9 травня. Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню на 9 травня. Після цього Міноборони РФ офіційно оголосило про перемирʼя на 8—9 травня, проте українська сторона так і не отримала офіційної пропозиції.

У Москві парад на Червоній площі пройде без військової технікі. Таке рішення Міністерство оборони Росії пояснило «поточною оперативною обстановкою». Також до параду не залучатимуть курсантів військових училищ.

У тимчасово окупованому Криму відмовилися від проведення параду, ходи «Безсмертного полку» та інших масових заходів 9 травня. Також традиційний парад скасували в російських Воронежі, Саратові, Великому Новгороді та Чувашії.