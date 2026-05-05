Буданов: Припинення вогню, яке оголосила Україна, можуть продожити, якщо воно буде взаємним

Новини

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна може продовжити перемирʼя, яке запровадила з опівночі 6 травня, якщо воно буде взаємним з боку Росії.

Про це він написав у соцмережах.

Буданов наголосив, що режим тиші, який оголосила Україна, свідчить про справжнє бажання миру — «не у привʼязці до дат для насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки».

«Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру. Президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру», — додав голова ОП.

Тепер, каже Буданов, наступний крок має зробити Росія. А Україна уважно стежить за кожним рухом та готова до будь-якого розвитку подій.