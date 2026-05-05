Буданов: Припинення вогню, яке оголосила Україна, можуть продожити, якщо воно буде взаємним
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна може продовжити перемирʼя, яке запровадила з опівночі 6 травня, якщо воно буде взаємним з боку Росії.
Про це він написав у соцмережах.
Буданов наголосив, що режим тиші, який оголосила Україна, свідчить про справжнє бажання миру — «не у привʼязці до дат для насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки».
«Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру. Президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру», — додав голова ОП.
Тепер, каже Буданов, наступний крок має зробити Росія. А Україна уважно стежить за кожним рухом та готова до будь-якого розвитку подій.
- Напередодні Міністерство оборони Росії оголосило про перемирʼя з Україною на 8—9 травня. Там казали: якщо Україна зірве День перемоги в РФ, російські війська завдадуть удару у відповідь по центру Києва. Проте президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню.
- Торік 28 квітня Путін теж оголошував про перемирʼя з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. Попри це росіяни продовжили атаки по всій лінії фронту.