Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру в шпигунстві за дипломатичними будівлями.

Про це пише Reuters.

Рішення ухвалили після того, як знайшли велику кількість антен на дахах дипломатичних будівель у Відні, які могли використовувати для розвідки.

Троє дипломатів уже залишили країну. Таким чином, із 2020 року Австрія вислала загалом 14 російських дипломатів.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що використання дипломатичного імунітету для шпигунства неприйнятне.