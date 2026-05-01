У Росії на пів року заборонили ввозити термінали Starlink
- Світлана Кравченко
Російська влада запровадила заборону на ввезення іноземних пристроїв для супутникового звʼязку, під яку підпадають і термінали Starlink.
Про це йдеться у відповідній постанові, яку 29 квітня підписав голова уряду Михайло Мішустін, передає російська служба «Радіо Свобода».
Документ забороняє імпорт радіоелектронних засобів, призначених для передачі та прийому сигналів від космічних обʼєктів звʼязку, зокрема супутників, якщо вони не мають дозволу державної комісії з радіочастот.
У постанові вказано, що метою заборони є «захист національної безпеки» РФ. Вона діятиме шість місяців після набрання постановою чинності.
- Starlink офіційно не працює в Росії, але російська армія використовувала його термінали, щоб запускати дрони по Україні. Ці пристрої потрапляють до РФ через треті держави.
- Наприкінці січня українське Міноборони звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. З 2 лютого в Україні запустили верифікацію Starlink. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинилися штурми.