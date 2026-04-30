Журі Венеційської бієнале в повному складі подало у відставку. Організатори змінили формат вручення нагород (доповнено)

Міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале оголосило про колективну відставку. Відповідну заяву оприлюднили 30 квітня — за дев’ять днів до відкриття виставки.

Заяву членів журі передає медіа ArtReview.

«Ми, міжнародне журі, обране Койо Куо — художньою керівницею 61-ї Венеційської бієнале під назвою In Minor Keys, подали у відставку. Ми робимо це на підтвердження нашої Декларації про наміри, опублікованої 22 квітня 2026 року», — йдеться в заяві.

Згадана декларація стосується рішення не розглядати Росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди — «Золотого лева» та «Срібного лева». Лідерів цих країн Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності.

Згодом організатори Венеційської бієнале в офіційній заяві оголосили про зміну формату вручення нагород після відставки журі. Там вирішили, що переможців цьогорічної виставки будуть обирати відвідувачі, які перебувають на локаціях.

Для цього запровадили дві нові відзнаки — «Леви відвідувачів». Їх вручатимуть найкращому учаснику головної виставки та за найкращу національну участь.

Окремо організатори бієнале наголосили, що до оцінювання допущені всі національні павільйони «на засадах інклюзивності та рівного ставлення», а сама бієнале має залишатися «простором перемир’я в ім’я мистецтва, культури і свободи творчості». Тож за головні відзнаки знову зможуть змагатися Росія та Ізраїль.

Церемонію нагородження перенесли із 9 травня на 22 листопада — останній день роботи виставки.

Участь Росії у Венеційській бієнале

Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її участь скасували. Це сталося 27 лютого — за кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогоріч російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky («Дерево, вкорінене в небі»). Перед цим делегат РФ з міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой розповів, що один з меседжів павільйону такий — «політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності».

10 березня проти участі Росії виступили віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф. Вони назвали рішення про допуск Росії несумісним з колективною відповіддю ЄС на агресію Росії. Якщо Фонд Бієнале не перегляне його, то Єврокомісія може призупинити чи припинити надавати йому грант.

Згодом міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення Росії на цьогорічну Венеційську бієнале. А 29 квітня Міністерство культури Італії направило інспекторів на виставку через дозвіл відкрити російський павільйон.