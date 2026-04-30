The Gurdian: Найбільший у світі авіаносець повертається до США після рекордного часу служби

Американський авіаносець «Джеральд Р. Форд» повертається до США після понад 300 днів розгортання, яке включало участь у війні проти Ірану та операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє The Gurdian з посиланням на джерела.

Флагман Військово-морських сил США «Джеральд Р. Форд» залишить Близький Схід найближчими днями та повернеться до порту у штаті Вірджинія приблизно в середині травня.

За даними співрозмовників, це було рекордне розгортання тривалістю понад 300 днів — найдовше для американського авіаносця після В’єтнамської війни.

Судно вирушило в море в червні та мало стандартний цикл розгортання у 6—7 місяців, однак його перебування неодноразово продовжували через військові операції.

Спочатку авіаносець був направлений у Середземне море, згодом — у Карибський регіон, де США масштабно нарощували сили. Там він брав участь в операції з захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Згодом «Джеральд Р. Форд» також залучили до бойових операцій проти Ірану, а з початку березня він діяв у районі Червоного моря після проходу через Суецький канал.

Під час служби авіаносець зазнав технічних проблем, зокрема пожежі в пральному відсіку, через що частину екіпажу тимчасово перемістили, а корабель проходив ремонт.