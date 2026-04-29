Командувач армії Латвії хоче збивати російські дрони на кордоні, але поки не має дозволу

Попри нові безпекові виклики та загрози з боку РФ Латвія поки не може збивати російські дрони ще на кордоні, хоч і прагне цього.

Про це в інтерв’ю LIGA.net сказав командувач Збройних сил країни Каспарс Пуданс.

На запитання, чи означає адаптація Латвії до російських загроз, що країна готова вже зараз збивати «Шахеди», що залітають у її повітряний простір, генерал відповів: «Я не скажу, що ми повністю готові».

Він наголосив, що Латвія зараз не мобілізована та не перебуває в стані війни.

«Звісно, ми хочемо збивати дрони ще на кордоні, а це означає — знищувати їх ще на російській території. Але я поки що не маю дозволу збивати їх там або бити по пускових установках. Тому я не можу гарантувати успіх, якого очікує суспільство», — зазначив Пуданс.

Водночас, за словами генерала, Латвія працює над оборонною стратегією й тактикою. На випадок війни країна готує багатошарову ППО з використанням РЕБ, дронів-перехоплювачів і недорогих ракет українського виробництва.

«Нам потрібні не просто пристрої чи зброя. Нам потрібна допомога у розробленні найбільш придатної концепції інтеграції цих засобів. Один окремий пристрій не дасть повного ефекту», — додав командувач.

Він пояснив, що автономні бойові системи мають бути не окремою силою, а додатковим інструментом у складі єдиного механізму збройних сил.