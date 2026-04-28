Російська суперʼяхта пройшла Ормузькою протокою попри блокаду

Суперʼяхта Nord, повʼязана з одним із ключових союзників Путіна Олексієм Мордашовим, пройшла Ормузькою протокою — попри триваючу блокаду.

Про це пишуть Reuters та BBC.

142-метрова яхта Nord вартістю $500 мільйонів вийшла з пристані Дубая 24 квітня, перетнула Ормузьку протоку та прибула 26 квітня до столиці Оману міста Маскат.

З лютого Іран суворо обмежив рух через протоку, якою зазвичай перевозиться близько однієї пʼятої світових поставок нафти. За цей час лише кілька, переважно торгових, суден отримали дозвіл перетнути протоку.

Іран та Росія є давніми союзниками, а 27 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до Росії та зустрівся з Путіним.

Мордашов, який має тісні звʼязки з Путіним та є найбагатшою людиною Росії за версією Forbes, не вказаний як офіційний власник розкішного човна. Але дані судноплавства та російські корпоративні записи за 2025 рік показують, що судно було зареєстроване на російську фірму, що належить його дружині, у 2022 році. Ця фірма зареєстрована в російському місті Череповець, де також зареєстрований сталеливарний завод Мордашова «Північсталь». Мордашов був серед низки росіян, проти яких США та Європейський Союз запровадили санкції після вторгнення Росії в Україну через їхні звʼязки з Путіним.

Ормузька протока і морська блокада США іранських портів

Іран закрив Ормузьку протоку після атак США та Ізраїлю по країні наприкінці лютого. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

11 квітня в Ормузьку протоку вперше від початку війни зайшли американські військові кораблі: есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy. Американські військові повідомили, що їхнє завдання — розмінувати акваторію від іранських мін і сформувати новий маршрут для суден. Однак уже 12 квітня президент Дональд Трамп заявив, що США заблокували Ормузьку протоку. За його словами, жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх. А 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану.

17 квітня очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що Ормузьку протоку відкрили на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Вже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою. Тоді ж WSJ написав, що у рамках розширення військово-морських операцій США планують проводити обшуки та заарештовувати судна, повʼязані з Іраном, по всьому світу.

Тому вже 20 квітня США перехопили вантажне судно Touska під іранським прапором в Оманській затоці. 21 квітня американські військові перехопили в Індійському океані судно M/T Tifani, а 23 квітня — нафтовий танкер M/T Majestic X.