Журі Венеційської бієнале не присуджуватиме головних нагород Росії та Ізраїлю

Журі Венеційської бієнале оголосило, що не розглядатиме Росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди — «Золотого» та «Срібного левів».

Про це пише італійське видання Ansa.

У заяві членів журі виставки йдеться про те, що країни, лідери яких Міжнародний кримінальний суд наразі звинувачує в злочинах проти людяності, будуть виключені з розгляду на головні нагороди. Ідеться про Путіна та прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Тому Росію та Ізраїль виключили з боротьби за здобуття «Золотого» та «Срібного левів». Рішення пояснили тим, що журі відчуло себе зобовʼязаним «захищати права людини». Однак павільйони цих країн все ще братимуть участь у виставці.

У пресслужбі бієнале наголосили, що журі діє незалежно від організаторів і має повну свободу у визначенні лауреатів. Водночас організація не втручається в питання участі національних павільйонів.

Участь Росії у Венеційській бієнале

Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її виставку скасували. Це сталося 27 лютого — через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогоріч російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky («Дерево, вкорінене в небі»). Перед цим делегат РФ з міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой розповів, що один із меседжів павільйону такий — «політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності».

10 березня проти участі Росії виступили віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф. Вони назвали рішення про допуск Росії несумісним з колективною відповіддю ЄС на агресію Росії. Якщо Фонд Бієнале не перегляне його, то Єврокомісія може призупинити чи припинити надавати йому грант.

Згодом міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення Росії на цьогорічну Венеційську бієнале. Ініціативу започаткувала міністр культури Латвії Агнесе Лаце.