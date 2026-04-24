BBC: Епштейн тримав жертв насильства у квартирах у Лондоні навіть після заяви Джуффре

Фінансист Джеффрі Епштейн утримував своїх жертв у лондонських квартирах упродовж кількох років після того, як британська поліція вирішила не вести проти нього справу.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Журналісти проаналізували дані з «файлів Епштейна» — банківські виписки, листи та рахунки — і знайшли докази існування чотирьох таких квартир, орендованих у заможних районах Кенсінгтон і Челсі. Шість жінок, які там проживали, згодом заявили, що стали жертвами зловживань з боку Епштейна.

За даними медіа, там проживали молоді жінки, частину з яких привезли з Росії та Східної Європи після того, як столична поліція вирішила не розслідувати заяву Вірджинії Джуффре 2015 року про те, що вона стала жертвою міжнародної торгівлі, організованої людьми в Лондоні.

Попри те, що квартири розташовані в престижних районаї, вони часом були переповнені, а жінкам доводилося спати на диванах. Як свідчать електронні листи, у деяких випадках Епштейн гнівно реагував, коли жінки скаржилися на умови проживання.

В одному випадку Епштейн сказав, що оплатить оренду жінки як «подарунок», якщо вона пропрацює у нього шість місяців, але в іншому випадку він заявив, що вважатиме це позикою, яку потрібно повернути. В одному з повідомлень Епштейн лаявся на жінку, називав її «грубою» і говорив, що вона поводиться «огидно» і що вона «бешкетниця, яка ще не навчилася брати на себе відповідальність».

Як зʼясувалося, інших жінок, що мешкали в цих квартирах, примушували «працювати» на Епштейна, допомагаючи розбудовувати його схему торгівлі людьми та вербування інших жінок. Одна з них надіслала Епштейну фотографії «милих» моделей, з якими щойно познайомилася в Лондоні. Епштейн дав зрозуміти, що їхня зовнішність йому подобається, а жінка відповіла, що перевірить, чи підходять вони йому. Невідомо, чи когось із цих моделей зрештою представили Епштейну.

Епштейн безперебійно користувався поїздом Eurostar, щоб перевозити деяких із цих жінок до Великої Британії та з неї аж до свого арешту владою США в липні 2019 року. Кількість квитків, які він купував для молодих жінок, в останні роки його життя постійно зростала. Журналісти виявили, що Епштейн придбав щонайменше 53 квитки для перевезення жінок між Францією та Англією з 2011 по 2019 рік, іноді користуючись зниженими «молодіжними» тарифами Eurostar для людей віком до 25 років.

BBC з’ясувало, що британська поліція мала й інші підстави розслідувати діяльність Епштейна, а не лише заяву Вірджинії Джуффре, яка скаржилась на примус до сексу з принцом Ендрю. На початку 2020 року ще одна жінка заявила про насильство з боку Епштейна у Британії, але невідомо, чи відреагували правоохоронці. Крім того, у 2020 році, незабаром після смерті Епштейна, влада дізналась, що він орендував щонайменше одну з лондонських квартир, про які йдеться в розслідуванні.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих людей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

19 грудня 2025 року Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном, зокрема фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня 2026 року. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса після спілкування з «російськими дівчатами» виявили інфекцію, що передається статевим шляхом, а Епштейн допомагав йому придбати ліки.

Наприкінці лютого експрезидент США Білл Клінтон, який також згадується у файлах, виступив перед комітетом Конгресу щодо своїх звʼязків з Епштейном. Він заявив, що «нічого не бачив» і «не зробив нічого поганого».