Греція приєдналась до Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України

До Спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєдналася Греція.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Країна стала 22-ю державою, яка приєдналася до трибуналу. Сьогодні до Спецтрибуналу також долучилась Фінляндія.

«Набирає обертів процес притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Справедливість неминуча. Дякуємо нашим грецьким партнерам за підтримку зусиль із забезпечення відповідальності та закликаємо всі держави наслідувати цей приклад і повідомити Раду Європи про намір приєднатися до угоди», — написав Сибіга.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня 2025 року висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу.

У січні 2026 року Європейський Союз переказав перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників трибуналу.

До Спецтрибуналу вже доєднались Австрія, Португалія, Ісландія, Польща, Франція, Коста-Рика, Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, Фінляндія, Греція.

Угоду про юридичне оформлення трибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи вже за кілька тижнів. Його проведуть у Кишиневі.