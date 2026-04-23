У Києві проїзд біля Верховної Ради назвали на честь загиблого Андрія Парубія

Київська міська рада 23 квітня підтримала найменування проїзду неподалік Верховної Ради України на честь загиблого колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.

Про це повідомила преслужба міської ради.

Ідеться про безіменний проїзд між Маріїнським парком і будинком № 9 на вулиці Михайла Грушевського.

Депутатка міськради Марина Порошенко пояснила рішення про найменування тим, що «ім’я Андрія Парубія нерозривно пов’язане з утвердженням української державності, становленням сучасної парламентської традиції та послідовним захистом національних інтересів України».

«Андрій Парубій був одним з тих політиків, хто не лише творив новітню історію українського парламенту, але й відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє. [...] Присвоєння його імені проїзду поблизу Верховної Ради України є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості», — додала депутатка.

У січні в застосунку «Київ Цифровий» завершилося опитування стосовно найменування проїзду у Києві на честь Парубія. Цю ініціативу підтримали 57% користувачів.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталася у Франківському районі міста. Від отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного в убивстві на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він скоїв на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечив.

Згодом йому оголосили ще одну підозру — у державній зраді. За даними слідства, Михайла Сцельнікова понад рік тому завербували спецслужби РФ. Відтоді він отримував завдання і звітував ворогу про їхнє виконання — серед них було і вбивство Парубія.