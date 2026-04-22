ЄС запустив процедуру, яка має схвалити €90 млрд кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти РФ

Посли країн Європейського Союзу запустили процедуру, яка має схвалити €90 мільярдів кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє «Суспільне».

Далі країни Євросоюзу мають підписати рішення про кредит для України та санкції проти РФ. Очікується, що процедуру завершать завтра вдень.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Із цієї суми €60 мільярдів планували спрямувати на зміцнення оборони та закупівлю військової техніки, €30 мільярдів — на макрофінансову допомогу і підтримку бюджету через програму Ukraine Facility.

Але 20 лютого Угорщина заявила, що блокуватиме кредит Україні, допоки Київ не відновить транзит російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба». Українська сторона заявляє, що постачання припинилося через російські атаки, але Угорщина й Словаччина казали, що трубопровід не пошкоджений.

У березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба», а 21 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт завершений. Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою. У цей же час у Кіпрі зустрілись посли ЄС, щоб обговорити позику в €90 мільярдів для України.