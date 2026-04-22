Нафтопровід «Дружба» відновлює роботу, Словаччина вже завтра отримає поставки

«Бабель»

Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу «Дружба» почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою.

Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

Відновлення прокачки та поставок до Словаччини очікується вранці 23 квітня.

Тим часом на Кіпрі зустрічаються посли ЄС, щоб обговорити позику в €90 мільярдів для України. Угорщина довгий час блокувала рішення саме через зупинку роботи «Дружби». Тепер голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас каже, що очікує «деяких позитивних рішень».

Що з «Дружбою»

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через російські атаки. Зі свого боку Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Після цього Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». 26 лютого Орбан написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу».

Зеленський відреагував і сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

У березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба». Тоді Зеленський в листі до керівництва ЄС повідомив, що на відновлення транзиту через «Дружбу» знадобиться приблизно півтора місяця. Уже 14 квітня Зеленський заявив, що нафтопровід відремонтують до кінця квітня і він відновить роботу.