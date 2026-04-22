«Називав себе генералом російської армії». У поліції поділились деталями про аудіо з телефону київського стрільця

На записах з телефону київського стрільця чутно, як під час теракту 18 квітня він називає себе генералом російської армії.

Про це розповів після брифінгу голова Нацполіції Іван Вигівський.

«Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні, він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по підʼїзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади», — каже голова Нацполу.

Вигівський додав, що стрілець включив диктофон у момент конфлікту з сусідом, ймовірно, щоб у подальшому себе виправдати. На запис, зокрема, потрапив момент, як стрілець піднявся у квартиру за карабіном. Аудіо триває аж до моменту, коли нападник забіг у магазин, де захопив людей у заручники. Цей запис вже передали СБУ.

Стрілянина в Києві: що відомо

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих. Усе почалося зі сварки із сусідом, потім він стріляв з травматичного пістолета біля підʼїзду. Після цього чоловік повернувся у квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю, де хаотично розстрілював перехожих. Згодом він забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той убив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

У результаті стрілянини загинули 7 людей, постраждали 14. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Тепер Жуков — радник голови Нацполіції.

20 квітня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в службовій недбалості двом патрульним поліцейським. Вже 21 квітня Печерський районний суд Києва відправив поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну на 60 діб у СІЗО з альтернативою застави у 266 тисяч гривень.