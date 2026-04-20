Bloomberg: Україна завтра планує відновити роботу нафтопроводу «Дружба»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна планує 21 квітня розпочати технічні випробування нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта йде до Угорщини і Словаччини.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Це має відкрити шлях, щоб Україна отримала кредит на €90 мільярдів від Європейського Союзу. Майбутній премʼєр-міністр Угорщинни Петер Мадяр казав, що не блокуватиме кредит, як його попередник Віктор Орбан, проте також казав, що «Дружбою» має відновитися транзит російської нафти, а керівник угорської нафтової компанії MOL планує цього тижня поїздку до Росії, щоб домовитися про поставки.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо казав, що не проти кредиту Україні, проте блокуватиме 20-й пакет санкцій проти Росії, доки не отримає гарантій повторного відкриття нафтопроводу «Дружба».

Що з «Дружбою»

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через російські атаки. Зі свого боку Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Після цього Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». 26 лютого Орбан написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу».

Зеленський відреагував і сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

У березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба». Тоді Зеленський в листі до керівництва ЄС повідомив, що на відновлення транзиту через «Дружбу» знадобиться приблизно півтора місяця. Уже 14 квітня Зеленський заявив, що нафтопровід відремонтують до кінця квітня, і він відновить роботу.