Прокуратура Франції викликала на допит Маска у справі про сексуалізовані дипфейки у Х, згенеровані чат-ботом Grok

Прокуратура Франції 20 квітня викликала на добровільний допит мільярдера Ілона Маска у межах розслідування щодо соцмережі X. Йдеться про підозри, що функція штучного інтелекту Grok могла поширювати мільйони сексуалізованих дипфейків.

Про це пише France24.

Розслідування щодо соцмережі Ілона Маска у Франції розпочали в січні 2025 року. Спочатку воно стосувалося підозр у можливому використанні алгоритмів X для втручання у французьку політику.

Згодом, у січні 2026-го, справу розширили через поширення штучним інтелектом Grok сексуалізованих дипфейків та заяв із запереченням Голокосту.

На початку лютого прокурори провели обшуки в офісі X у Парижі. Компанія заперечувала порушення і назвала розслідування «політично мотивованим». Тоді ж Маску видали повістку на допит. Також на допит викликали тодішню генеральну директорку X Лінду Яккаріно.

Наразі незрозуміло, чи з’явиться він на допит, на який його викликали 20 квітня. Правоохоронці також не повідомили місце або час запланованого допиту.

Паризька прокурорка Лор Беккю повідомила, що співробітників X також викликали для допиту як свідків у період із 20 по 24 квітня. Водночас у прокуратурі наголосили, що неявка на добровільний допит не стане перешкодою для продовження розслідування.

За даними організації Центр протидії цифровій ненависті (CCDH), лише за 11 днів наприкінці січня у чат-боті Grok було створено близько трьох мільйонів сексуалізованих зображень — переважно жінок. Також 23 000 з них, імовірно, зображували дітей.

Що не так із Grok

Ілон Маск розробляв і просував Grok як альтернативу занадто цензурованим чат-ботам конкурентів — Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI. У липні 2025 року Grok опинився в центрі скандалу через антисемітські відповіді — чат-бот критикував «єврейських керівників» у Голлівуді та хвалив Гітлера.

Медіа також писали, що новітня модель штучного інтелекту Grok 4, схоже, звертається до публікацій Маска на його сторінці в X, коли відповідає на запитання про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційне законодавство.

У січні чат-бот Grok знову втрапив у міжнародний скандал, бо через нього користувачі масово «роздягали» на фото жінок та дітей. Після критики Grok відключив функцію створення зображень для більшості користувачів, але вона залишилась доступна лише платним підписникам. А в середині січня X повністю заборонила Grok створювати фото людей у купальниках і білизні — навіть для платних підписників.

Попри це, як зʼясував Reuters на початку лютого, бот іноді продовжує це робити. Це відбувається навіть у тих випадках, коли користувачі попереджають, що зображені люди не давали своєї згоди.

16 лютого ірландська комісія із захисту даних в ЄС розпочала масштабне розслідування щодо соцмережі X через створення чат-ботом Grok сексуалізованих зображень реальних людей без їхньої згоди. Перевірку розпочали, щоб з’ясувати, чи дотримується X правил регламенту безпеки ЄС.