Мадяр: Транзит російської нафти через «Дружбу» може відновитися вже наступного тижня

Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба», що проходить через Україну, після кількамісячної перерви може відновитися вже наступного тижня.

Про це заявив майбутній прем’єр-міністр Петер Мадяр, передає Bloomberg.

За його словами, керівник угорської нафтової компанії MOL планує наступного тижня поїздку до Росії, щоб домовитися про поставки російської нафти через трубопровід.

«Недостатньо просто перезапустити «Дружбу». Потрібно ще й нафту туди подавати», — сказав Мадяр.

Що з «Дружбою»

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через російські атаки. Зі свого боку Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Після цього Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». 26 лютого Орбан написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу».

Зеленський відреагував і сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

У березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба». Тоді Зеленський в листі до керівництва ЄС повідомив, що на відновлення транзиту через «Дружбу» знадобиться приблизно півтора місяця. Уже 14 квітня Зеленський заявив, що нафтопровід відремонтують до кінця квітня, і він відновить роботу.