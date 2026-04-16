Сенат США не підтримав резолюцію, яка вимагала зупинити участь Штатів у війні з Іраном

Сенат США, очолюваний республіканцями, відхилив останню спробу демократів зупинити війну в Ірані. Законодавці не підтримали резолюцію, яка вимагала б від США вивести війська, доки Конгрес не санкціонує подальші дії.

Про це пише Associated Press.

Це була вже четверта спроба Конгресу обмежити дії Дональда Трампа на Близькому Сході — і всі вони провалилися.

Демократи наполягають, що Трамп почав війну без дозволу Конгресу і перевищив свої повноваження. Республіканці ж здебільшого підтримують президента, хоча частина з них вже висловлює занепокоєння через затягування конфлікту.

За законом Конгрес повинен оголосити війну або дозволити застосування сили протягом 60 днів з її початку — термін спливає наприкінці цього місяця. Його можуть продовжити ще на 30 днів, але законодавці вже дали зрозуміти: вони хочуть, щоб влада скоро представила план завершення війни.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

Тоді ж Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану від початку нової війни: за 10 хвилин ізраїльська армія атакувала понад 100 обʼєктів проіранської «Хезболли» — загинули більш ніж 350 людей. Ізраїль заявляє, що рішення про припинення не поширюється на Ліван, при цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.

Переговори відбулися 10—11 квітня і тривали майже 21 годину. Про остаточне припинення війни США й Іран не домовились.

Після американо-пакистанських перемовин в Ісламабаді 10—11 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що головною причиною їхньої невдачі стала відмова Ірану ліквідувати свою ядерну програму. А головний американський переговірник, віцепрезидент Джей Ді Венс назвав позиції сторін повністю протилежними через питання гарантій, що Іран ніколи не зможе створити ядерну зброю — «не лише зараз, не лише через два роки, а й у довгостроковій перспективі».