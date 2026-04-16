Франція та Австрія приєднались до Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Необхідна кількість для офіційного запуску трибуналу набралася

До Спеціального трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєднались ще дві країни — Франція та Австрія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Таким чином загальна кількість країн зросла до 20, що дозволить внести документ про юридичне оформлення трибуналу на голосування Комітету міністрів Ради Європи у травні (воно пройде у Молдові).

Франція доєдналася до Розширеної часткової угоди про Спецтрибунал 15 квітня, Австрія — 16 квітня. Серед країн, які приєднались до трибуналу, 19 — держави-члени Ради Європи.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня 2025 року висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу.

У січні 2026 року Європейський Союз переказав перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників трибуналу.

Загалом до Спецтрибуналу доєднались: Австрія, Португалія, Ісландія, Польща, Франція, Коста-Рика, Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія.