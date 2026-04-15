Північну Корею підозрюють у крадіжці криптовалюти на $285 млн

Reuters

Північнокорейських кіберзлочинців підозрюють у причетності до викрадення криптовалюти на $285 мільйонів, яке сталося 1 квітня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на провідні платформи аналітики блокчейну TRM Labs і Elliptic та заяву децентралізованої біржі Drift.

1 квітня Drift написав, що спостерігає незвичну активність, і почав розслідування. Після цього зʼявилося повідомлення, що біржу атакують.

На думку блокчейн-аналітиків, КНДР залучила посередників, які протягом кількох місяців створювали фальшиві профілі. До цього північнокорейські хакери, ймовірно, створили фейковий токен CarbonVote.

Далі хакери самі купували та продавали токен, щоб створити історію продажів, яка б змусила Drift повірити, що CarbonVote справжній. Коли його допустили на біржі, токен почали купувати звичайні користувачі.

Наприкінці кіберзловмисники збільшили ліміт на зняття коштів до дуже високого показника. За кілька хвилин вони здійснили 31 операцію і вивели сотні мільйонів доларів.

Ще за кілька годин більшість вкрадених коштів перевели з блокчейну Solana на іншу платформу, що унеможливило їх пошук. Після пограбування фейкові трейдери вийшли з чату Telegram, де спілкувалися з Drift.