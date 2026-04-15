ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон, попри те що вона фігурує у справі про підкуп голосів у Раді

Новини

Facebook / Юлія Тимошенко

Вищий антикорупційний суд дозволив лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко виїзд за кордон для участі у міжнародному заході у Хорватії.

Про це стало відомо з трансляції на ютубі.

Під час виступу Тимошенко заявила, що на заході будуть представники 65 країн і вона зможе «допомогти Україні зі своїми зв’язками».

Також нардепка зауважила, що «ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися».

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, ішлося про Тимошенко.

Вона підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Якщо вірити записам НАБУ, її метою було «грохнути більшість» і «вбивати законопроєкти».

Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері Signal, там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.

Вже 8 квітня НАБУ і САП заявили, що завершили слідство у справі Тимошенко. Зараз триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами.