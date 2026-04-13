Брітні Спірс потрапила до рехабу. Кілька тижнів тому її арештували за водіння пʼяною та під наркотиками
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Співачка Брітні Спірс лягла в реабілітаційний центр для наркозалежних. Місяць тому її затримали через підозру, що вона вела авто пʼяною та під наркотиками.
Про це представник Спірс підтвердив у коментарі The Associated Press.
5 березня офіцери каліфорнійської поліції отримали повідомлення про BMW, який рухався швидко та хаотично автострадою в окрузі Вентура поблизу межі з округом Лос-Анджелес.
Спірс, яка живе в цьому районі, пройшла низку польових тестів на тверезість, після чого її затримали за підозрою у керуванні автомобілем під алкоголем та наркотиками. Її доставили до окружної в’язниці та відпустили за кілька годин.
23 березня слідчі передали справу до прокуратури округу Вентура, яка до засідання 4 травня має вирішити, чи висувати співачці звинувачення. Тоді представник Спірс назвав її дії «абсолютно неприйнятними» і зазначив, що це може стати «першим кроком до давно необхідних змін у житті Брітні».
- Спірс — одна з найпопулярніших співачок, вона продала понад 150 мільйонів платівок по всьому світу. З моменту дебюту в 1999 році її каталог включає девʼять студійних альбомів.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, Брітні Спірс втратила опіку над дітьми. Певний час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала в лікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти та приймати психотропні препарати. Суд спершу відмовив співачці у звільненні від опікунства, але 13 серпня 2021 року Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства, 30 вересня суд забрав у нього опікунство.
- У 2023 році Спірс опублікувала мемуари під назвою «Жінка в мені», в яких розповіла про пережиті нею травми та про те, як вона вийшла з-під багаторічної опіки батька.