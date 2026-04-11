NYT: Іран не відкриває Ормузьку протоку, бо не може знайти власні міни

Іран не може повністю відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, бо не знає точного розташування власних морських мін.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними джерел, іранські військові не лише не можуть знайти частину мін, а й не мають достатніх можливостей швидко їх знешкодити. Деякі з них ще й можуть дрейфувати, тобто самостійно змінювати місце.

Саме це, ймовірно, заважає Ірану виконати вимоги США відкрити протоку для більшого потоку суден. Напередодні глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що рух суден відновлять «з урахуванням технічних обмежень». У Вашингтоні вважають, що йшлося саме про проблему з мінами.

Ормузьку протоку почали мінувати ще в березні — після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Для цього використовували невеликі судна.

Водночас Іран частково відкрив протоку лише для окремих суден — зокрема тих, які сплачують мито в біткоїнах. До війни прохід там був безплатний.

У Корпусі вартових ісламської революції також попереджали про ризик зіткнення кораблів з мінами та публікували маршрути, які вважають безпечнішими.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

На тлі атак Ізраїлю по Лівану Іран призупинив рух суден через Ормузьку протоку. Хоча до цього медіа з посиланням на дані сервісу відстеження суден MarineTraffic писали, що зранку 8 квітня щонайменше два кораблі там безпечно пройшли.